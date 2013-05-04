“الوادي برس ” ينشر أسماء المعلمين المرشحين للتكريم من حضرموت وبقية المحافظات للعام الدراسي 2012-2013م

الوادي برس / متابعات

قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الاشول ان قرار اللجنة العليا للإحتفال بيوم المعلم الخاص بمنح كافة التربويين إجازة يوم الاحد القادم بمناسبة يوم المعلم مايزال قيد البحث مع الجهات المعنية للموافقة عليه .

واوضح الوزير الاشول في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان اللجنة إتخذت هذا القرار تكريماً وإجلالاً لدور المعلم وعظم رسالته في بناء جيل المستقبل المتسلح بالعلم والمعرفة لضمان غد مشرق بإعتبار التعليم اساس تنمية ونهوض الامم .

واشار ان اللجنة اقرت هذا العام تكريم 247 معلماً ومعلمة على المستوى المركزي تم اختيارهم من قبل لجنة متخصصة وفقاً للشروط والمعايير المقرة ضمن لائحة التكريم ، مؤكداً حرص قيادة الوزارة الشديد على تكريم المبرزين من الميدان التربوي بعيداً عن المحاباة والمجاملة .

و لفت الوزير الاشول إلى ان دلالات هذا التكريم تتجاوز المكرمين لتشمل كافة العاملين في الميدان التربوي لجهودهم المخلصة والمتواصلة في بناء مجتمع المعرفة المستقبلي الذي ننشده في ابناءنا الطلاب لضمان مستقبل افضل ، داعياً كافة التربويين إلى مواصلة مسيرة البذل والعطاء والتميز، معرباً عن شكره وتقديره لكل المتميزين العاملين في الميدان التربوي.

وهم كالتالي:-

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة / حضرموت الوادي

يسلم محمد عبدالله بن هرهره معلم

محمد عبدالرحمن عبيد عبود معلم

صالح أحمد عوض باعامر معلم

عابد برك صالح السنبوق معلم

خميس عمر حميد الدقيل معلم

علي جمعان يسلم بن محرق موجه

خالد محمد كرامة بن عمر ادارة مدرسية

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة / حضرموت الساحل

نبيهه سهل عمر وحدين معلم

سالم محمد سالم برعيه معلم

عبدالله علي عبدالله العمودي معلم

عبدالله محمد عبدالله باشراحيل معلم

مراد سالم سعيد مرعي معلم تحفيظ

عبدالحافظ محسن ناصر اليهري معلم

مراد محمد عبدالله الشوافي موجه

حسني محمد علي راشد إدارة تربوية

عامر زكي سالم بن كوير خدمات معاونة

عمر سعيد محمد بازرعة ادارة مدرسية

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة / عمران

خالد يحيى حسن النصيلة معلم

محمد حمود علي يحيى أبو سالم معلم

عبد الخالق محمد يحيى الشرامي معلم

عادل مصلح علي القهالي معلم

سمية ناصر علي الغيلي معلمة

عبد الله محمد احمد حمودي معلم

ظافر أمين يحيى جار الله معلم

مكرم علي قايد عبده قاسم معلم

ناصر صالح صالح إبراهيم إدارة تربوية

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة / الجوف

مكسيم محمد سالم شائف العلوي معلم

بجاش قحطان علي سعيد معلم

سعيد مهيوب ناجي عبده معلم

فيصل محسن حمود عبيد الشايف معلم

عبده محمد حسن قائد العبادي معلم

صادق عبدالقادر مهيوب موجه

ربيع صالح محسن الغويبي ادارة مدرسية

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة /ذمار

نبيل عبدالله أحمد الدحملي معلم

محمد صالح سعد صلاح معلم

فارس حمود ناجي صالح معلم

جميل قاسم محمد العريفي معلم

عزيزعلي قائد الرعيني معلم

صالح أحمد أحمد عيسى معلم

عبدالله ثابت حسين حسن معلم

أحمد حامد معروف يحيى معلم

مها أحمد علي صالح عمر وكيلة مدرسة

احمد عبد الله اسماعيل المصباحي موجه

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة /عــدن

مشتاق غالب نصر محمد إدارة

نور صلاح عبد الرحمن العوادي معلم

نوري احمد عبدالله علوان معلم

هدى سلطان منصور معلم

بدر عبد الرب صالح سعيد الكثيري معلم

سعاد عبد الوهاب عبد الرحمن معلم

منى محمد قاسم شايف معلمة تحفيظ

ميعاد محمد جمن خدمات معاونة

نعمة عبده يحيى موسى موجه

امين عبد الغني مقطري إدارة تربوية

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة /حــجـة

صالح يحيى صالح الخاشب معلم

ملكة عزي علي المشرعي معلم

نور عبدالله أحمد الرباعي معلم

خالد محمد حمود حميد معلم

عبدالله علي قايد خريم معلم

لوله محمد علي القارني معلم

محمد صالح حسن شويع معلم

أحمد عبده هادي الهبيط معلم

غصوب علي عثمان الغبيري معلم

إبراهيم شوعي مهدي قوبع معلم

إبراهيم محمد محمد حزام العبدلي معلم

صالح صالح يحيى زهير إدارة تعليمية

علي علي يحيى إسماعيل موجه

محمد أحمد علي عثمان مديرمدرسة

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة /ريمة

احمد محمد محمد عبد الواحد معلم

عبد الله سليمان عبد الرحمن محمد موجه

يوسف منصور غالب علي مدير مدرسة

محمد علي أحمد عبده معلم

محمد داود محمد شعبون معلم

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة /الضالع

شايف مثنى بن مثنى معلم

انتصار ناجي مسعد الماطري معلم

احمد مسعد صالح المريسي معلم

عبد الكريم علي بن علي ناجي معلم

محمد قائد احمد حمادي معلم

محمد صالح حسين علي معلم

مازن محمد هادي حسن معلم

عبد الكريم علي صالح موجه

محمد احمد راجح علي ادارة مدرسية

عبدالله قائد عبدالله المعكر ادارة الامتحانات

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة /مأرب

أحمد علي أحمد محسن معلم

بدر علي سلطان البريهي معلم

فوزة محمد مبارك بسبح معلمة

عبده محمد هباش وقيد معلم

عدنان قائد قائد الشميري معلم

محمد عبدالله ناصر حجلان مدير مدرسة

صقر حميد علي عبدالله العمراني موجه

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة / شبوة

فريدة محمد حسين معلمة

مبارك سالمين خميس فرج معلم

محمود أحمد علي عبدالالهي معلم

عبدالله علي صالح سنيد معلم

علي سالم ناصر الربل موجه

محمد أحمد محمد قرعة معلم

قدرية سعيد سالم عوض معلمة

محمد علي عمر حيمد معلم

صالح عبد الله حسين الجفري ادارة مدرسية

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة / صعـدة

نادية محمد ناصر يحيى معلم

مجاهد مجلي حسن علي النمري معلم

جبران محمد يحيى عبدالله معلم

أحمد يحيى أحمد هاشم معلم

بليغ حمود أحمد سلطان معلم

أحمد علي أحسن القطابري موجه

عبد الله جبران علي العبادي ادارة مدرسية

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة / لحج

غسان سيف علي معلم

حميد مقبل نعمان المقطري معلم

صالح علي جابر علي معلم

فضل زين احمد عبد القوي معلم

عبد الباسط احمد سالم فارع معلم

عبد الجليل بشر عبده غالب معلم

محمود عوض عمر سعيد موجه

محمد محمود راجح إدارة تربوية

محمد حسين شائف عبادة خدمات معاونة شهيد

فضيلة فضل احمد ادارة مدرسية

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة / إب

حمود صالح الحاج الشهاب معلم

احمد محمد علي عائض معلم

سمير سعيد سيف قايد معلم

صادق محمد مارش سيف معلم

محمد محمود صالح الوجيه معلم

يحيى محمد عبد القادر معلم

محمد عبد الله محمد الفلعي معلم

عبد الله احمد عبده غالب الحدي معلم

بلال أبو بكر محمد محمد عشة معلم

عبد الرحمن قايد محمد قايد معلم تحفيظ

حمود محمد عبد المجيد الإرياني إدارة تربوية

أمين عبد الواحد أمين عبد الواحد إدارة مدرسية

عبد المجيد محمد قاسم الوجيه موجه

عبد الرزاق محمود محمد الشعراني خدمات معاونة

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة / المهرة

عويضان خميس سالمين رويشد معلم

ناصر سعيد علي باكريت معلم

منيرة طاهر سعيد عبدالرحيم معلمة

نور أحمد مبارك باضريس معلم

حسن عبد الله صالح الجفري موجه

خديجة علي سعيد الشماسي ادارة مدرسية

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة /صنعاء

محمد سلطان أحمد الفقيه معلم

تقية صالح صالح البرعي معلمة

فاطمة محمد علي عومه معلمة

بكيل محسن أحمد عزان معلم

لطيفة علي علي مثنى معلمة

داود أحمد قحطان الصلوي معلم

محمد أحمد محمد الهاجري معلم

محمد محمد مهدي الحاج معلم

صغير محسن مهدي أحمد موجه

علي ناصر أحمد العومري ادارة تربوية

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة /أبين

عبده صالح احمد صالح القحم معلم

صالح محسن عوض الوعيل معلم

علي محمد شيخ مساعد معلم

احمد عبده مفضل عبدالكريم معلم

محمد احمد زيد بدر معلم

الخضر عبد الله حسين معياد معلم

حسن هائل محمد عبد الله ادارة تربوية

محمد عبدالله مخشم موجه

محمد مزاحم احمد ادارة مدرسية

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة /الحديدة

معلم إبراهيم محمد إبراهيم فتيني

معلمة سميرة محمد حسن عمر

معلم محمود محمد يحيى إسماعيل

معلمة رقية محمد عبده البحر

معلم محمد على الله محمد أخرش

معلم علي قاسم محمد زيح

معلم عيسى إبراهيم أحمد هندي

معلم سعيد محمد عايض طالب

معلم إسماعيل صغير مرجان عبدالله

معلم على الله محمد محمد فتيني

معلمة ليلى طاهر محمد الأهدل

معلمة فردوس علي عبدالقادر الشراعي

معلم فؤاد إبراهيم عمر زبروق

معلمة سلامة عوض قاسم منقش

معلمة فطوم حسن هاشم هاش

معلم تحفيظ سمير حسن وهيب حسن

إدارة تربوية قاسم يحيى علي الفروي

مدير المعهد العالي أبوبكرعبيد قاسم عطية

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة /البيضاء

معلم عبدالله سعد علي عطروس

معلم محمد عبدالله عبدالرب الحميقاني

معلم محمد عبدالله محمد قمشوش

معلم صالح عبدالله سالم العبدي

معلم عبدالسلام علي الظاهري

موجه/عربي محمد أحمد البرهمي

مدير مدرسة عباس صادق علي كرمان محمد

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة /الأمانة

معلمة عاتقة يحيى محمد السريحي

معلم جمال سالم مسعود سعيد القباطي

معلم محمد عبد الله غالب السياغي

معلمة أسماء احمد محمد علي السروري

معلم نجلاء صالح عبد ربه العنسي

معلم عادل عبدالله محمود المذحجي

معلمة إشراق حمود ناجي الحجري

معلمة هناء حسين حسن حسين البحري

معلمة عزيزة حسين احمد علي محمود

معلم رجاء عبده حسين محمد

معلمة أسماء عبد الوهاب احمد جولة

معلمة ايمان احمد علي البتول

معلم تحفيظ محمد يحيى علي الضيعاني

موجهة سلوى صالح لطف الداعري

مديرة مدرسة هناء حمود حسين الخلقي

مدير ادارة بشير صادق محمد علوان

حارس عبده محمد صغير إسماعيل

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة / تعــز

معلم عبد الله محمدحزام حسن

معلم حبيب احمد محمد حسن

معلم فيصل علي علي قحطان

معلم نبيل ردمان عبدالخالق الدبعي

معلم عبد الرقيب نعمان مهيوب الجوبري

معلم محمد علي سيف احمد عقلان

معلم سالم محمد صالح حجيف

معلم احمد احمد علي عبد الرحمن

معلم محمد احمد عبدالوارث سلطان الرميمة

معلم عبد الخالق حميد فرحان سعيد

معلم محفوظ علي مقبل سيف

معلم محمد عبده عبد الله عبد الوهاب

معلم منال عبد الله عبد الخالق عبد الرب

معلم فيصل حميد منصور محمد

معلم توفيق عبده محمد الدوش

معلمة اروى عبده محمد عثمان

معلم عادل عبد الله سيف اسماعيل

معلم احمد سعيد علي قائد

معلم عبد الاله عبده ةغالب انعم

معلم علي سعيد رزيق حسان

معلمة اروى احمد سيف علي

معلمة فادية احمد محمد سيف

معلمة سميرة احمد سعيد

معلم عدنان بشر قائد سيف

معلم مدين حسن هزاع الشميري

معلم محمد ناجي أحمد ناجي الحداد

معلم تحفيظ معين محمد الحاج راصع

إدارة تربوية قاسم حسن سعيد

موجه عبد الحافظ محمد الحاج علي

مدير مدرسة توفيق عثمان حسين النهاري

ادارة مدرسية شكيب احمد قاسم العريقي

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أسماء المرشحين للتكريم للعام الدراسي 2012-2013م

المحافظة /المحويت

معلم أحمد عبده سيف السامعي

معلم مرشد محسن مبخوت حبيش

معلم أحمدعلي صالح الشومي

معلم فهد محمد يحيى مطير

معلم مطهر شوعي أحمد الحفاشي

موجه أحمد محمد أحمدصلاح صنعة

مدير مدرسة خالد محمد اسماعيل الجمادي

معلم محمد أحمد عبده أحمد العتمي

معلم عبدالله حسن بكري العشبي

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