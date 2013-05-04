باصرة : اليمن أمام خيارين إما الفيدرالية بإقليمين أو الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب

الوادي برس / متابعات

قال عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور صالح باصرة أن اليمن أمام خيارين الدولة الاتحادية او الذهاب نحو الاستفتاء على تقرير المصير موضحا ان الدولة الاتحادية لا تعني الانفصال بأي شكل من الأشكال وهي أرقى من الوحدة الاندماجية كونها تعطي لكل منطقة حق إدارة شأنها وتخلق التنافس بين المناطق

وأشار باصرة في لقاء مع صحيفة (14اكتوبر) الحكومية إلى عدد من الدول الاتحادية التي حققت نجاحا وصارت دولاً قوية وناجحة منها ألمانيا وماليزيا وكينيا وتنزانيا وأثيوبيا واتحاد الإمارات العربية .

معتبرا الدولة الاتحادية من إقليمين هي الحل الوحيد لمشكلة اليمن خاصة بعد فشل تجربة الدولة الاندماجية في الشمال والجنوب قبل الوحدة وبعدها .

وقال علينا أن نقبل بالمعالجات المؤلمة أفضل من البتر

ودعا عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور صالح باصرة كافة مكونات الحراك الجنوبي الى التخلي عن فكرة فك الارتباط والتفكير بأشكال أخرى تمكنهم من التطور وتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

وحذر من الانجرار إلى العنف مؤكدا انه لا يحقق شيا وعول باصرة على العقلاء من المشاركين بمؤتمر الحوار الوطني في الوصول إلى حل عادل ومرض لكل اليمنيين وللجنوبيين على وجه الخصوص أملا من القوى السياسية الأخرى أن لا تظل أنانية في تصرفاتها ومهتمة بالثراء على حساب الوطن وقال: عليها أن تدرك أن الأمر لم يعد حراك جنوبياً فقط فهناك حراك في تهامة وأخر في صعده وحل القضية الجنوبية سيكون مفتاح حل لكافة مشاكل اليمن

وانتقد الدكتور باصرة رؤيتي التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام اللتين قدمتا في مؤتمر الحوار عن جذور القضية الجنوبية.

وقال أن المؤتمر جعل القضية وكأنها جنوبية جنوبية فيما تنصل حزب الإصلاح عن المسؤولية وحمل المؤتمر وعلى عبد الله صالح ما حدث من فساد في الجنوب مع انه شريك في كل ما حدث .

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