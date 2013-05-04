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القضية الجنوبية

مجلس الحراك السلمي بحضرموت برئاسة بامعلم يصدر بلاغ صحفي يدعو احرار حضرموت للزحف إلى المكلا في 20 مايو والإنطلاق صباح 21 مايو إلى عدن

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المكلا-الوادي برس / أحمد اصريح

دعاء مجلس الحراك السلمي وقطاع الشباب والطلاب والذي يرأسة المناضل أحمد محمد بامعلم بمحافظة حضرموت ، دعاء كافة أحرار حضرموتبامعلم11 للزحم إلى عاصمة المحافظة المكلا تاريخ 20 مايو 2013م للمشاركة في المسيرة التي يقيمها بذكرى إعلان فك الإرتباط ، ثم الزحف صباح يوم 21 مايو 2013م إلى العاصمة السياسية للجنوب المحتل عدن للمشاركة بالمليونية التي سيقيمها شعب الجنوب بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لإعلان فك الإرتباط في ساحة العروض بخور مكسر .

جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن المجلس مساء اليوم السبت 4 مايو 2013م فيما يلي نص البلاغ :

إستجابة للدعوة الأخ الرئيس علي سالم البيض للزحف نحو العاصمة عدن في 21 من مايو لإحياء ذكرى التاسعة عشر لفك الإرتباط عن العربية اليمنية يدعو المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب وقطاعات الشباب والطلاب والمرأة والصيادين والرياضيين والفلاحيين وقوى التحرير والإستقلال بمحافظة حضرموت كل أحرار حضرموت بالزحف على عاصمة المحافظة المكلا يوم 20 مايو والمشاركة في مليونية فك الإرتباط والإنطلاق بمسيرة كبرى من ساحة الشهيد بافلح إلى ساحة القرار قرارنا حيث المهرجان الخطابي الكبير وصباح يوم 21 من مايو الزحف إلى العاصمة السياسية عدن حيث سينطلق موكب أبناء حضرموت من عاصمة المحافظة المكلا لذا نهيب بكافة مديريات المحافظة الإعداد والتحضير لهذا الحدث التاريخي الهام الذي دعا له سيادة الرئيس علي سالم البيض وتشكيل اللجان لتوفير الإمكانات اللأزمة للزحف .

فنهيب بكل أحرار حضرموت كلاً حسب إستطاعتة المساهمة في تسهيل ذهاب المشاركين إلى العاصمة عدن لتكون حضرموت حاضرة بقوة في هذه المليونية الهامة والحدث التاريخي الهام .

كما ننوه بإنه في يوم 22 مايو سيكون عصيان مدنياً شاملاً في كافة مديريات المحافظة من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً .

صادر عن المجلس الاعلى للحراك السلمي وقطاع الشباب والطلاب م / حضرموت

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