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التربية والخدمة تعلنان الخميس من كل اسبوع اجازة رسمية للتربويين اليمنيين

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الوادي برس / متابعات 

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية إقرار إجازة يوم الخميس لكافة التربويين من قبل الجهات المعنية ابتداءا من الخميس القادم وتعويض ذلك وزارتا-التربية-والخدمة-تقران-الخميس-من-كل-أسبوع-إجازة-رسمية-لكافة-التربويين-160بزيادة الدوام اسبوعين في بداية الفصل الدراسي.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول في حفل تكريمي نظمته الوزارة اليوم الأحد بصنعاء عن إقرار إجازة الخميس، مشيراً إلى أن التعويض بزيادة الدوام، لضمان عدم تأثيره على مستوى الاداء.

ودعا الأشول – حسب وكالة الأنباء الحكومية – كافة التربويين إلى تعزيز جهودهم واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في صناعة ادوات المستقبل المتمثلة في ابناءنا الطلاب املنا في مستقبل افضل.

وقال وكيل الوزارة لقطاع التعليم محمد طواف في كلمته عن اللجنة العليا للإحتفال بيوم المعلم إن تكريم المبرزين من التربويين سيكون على مستوى المديريات والمحافظات والمستوى المركزي.

وأضاف «آلية اختيار المعلمين المكرمين تمت من خلال اللائحة التي أقرتها اللجنة العليا للاحتفال بيوم المعلم».

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