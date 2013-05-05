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دكتوراه فخرية لباسندوة من المبادرة العالمية للقيادات الإنسانية

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 عمّان- الوادي برس / خاص: عبدالرزاق العزعزي  

تسلّم الأخ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء اليمني، اليوم بعمّان؛ شهادة دكتوراه فخرية من المبادرة العالمية للقيادات الإنسانية.IMG-20130505-WA0005

ويأتي تسليم الشهادة تقديراً لجهوده وأعماله الإنسانية والاجتماعية المبذولة وتقديم خدماته المتواصلة لليمنيين.

وجاء تسليم الشهادة عن طريق الجالية اليمنية في الأردن بعد زيارته لمقر سكنه من قبل الشيخ أحمد العامري رئيس الجالية ونائبه عبدالسلام السامعي وبحضور عادل طه الشجاع رئيس المبادرة العالمية للقيادات الإنسانية فرع اليمن..

وعبّر العامري عن شكره وتقديره لباسندوة الذي يتولى رعاية الحالات التي تحتاج لمبالغ مالية هائلة، مشيراً أن تسليم الشهادة جاءت بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء للأردن للعلاج، وبعد زيارته للمرضى اليمنيين في المستشفيات الأردنية.

من جهته وجه السامعي عميق شكره لرئيس الوزراء الذي يتجاوب مراراً مع رسائلهم بشأن أحوال اليمنيين في الأردن.

جدير بالذكر أن المبادرة العالمية للقيادات الانسانية قد درجت على تقديم شهادة الدكتوراه الفخرية وهي أعلى شهادة تقديرية يحصل عليها الفرد؛ لمن تريد تقدير عملهم وتميزهم في هذه المجالات، وتهدف من خلال منح القيادات الإنسانية الفاعلة والمتميزة شهادة الدكتوراه لتحفيز القيادات على الاستمرار في العطاء.

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