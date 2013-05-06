الاستغناء عن الموظفين الجنوبيين بمكتب قناة الجزيرة بصنعاء بشكل عنصري

صنعاء:الوادي برس ” القضية ”

قالت صحيفة ” القضية ” الصادرة من عدن في عددها اليوم الاثنين أن إدارة قناة الجزيرة ومكتبها في صنعاء اقدموا وبشكل عنصري وإنتقاء غير مبرر على الاستغناء عن موظفين جنوبيين يعملان في مكتب قناة الجزيرة بصنعاء منذ افتتاحه ويعتبران من مؤسسين مكتب الجزيرة بصنعاء .

وقال لــ”القضية ” الزميل محمد السيد أنه وزميله علي حسين يحيى تفاجئوا بقرار الاستغناء عنهما من قبل مدير مكتب الجزيرة بصنعاء الاعلامي ” سعيد ثابت ” دون أي اسباب تذكر وبرسائل من غدارة القناة من قطر .

واوضح السيد : ” انه في يوم 4 ابريل الماضي فوجئنا بــ”سعيد ثابت” يقول لنا افتحوا ايميلاتكم ، ففتحناها واذ بها استغناء بدون اسباب ، في حين يفترض ان يعطونا قبل ثلاثة اشهر انذار ولكن لم يتم ذلك وتم الاستغناء عنا بدون اسباب وبشكل مفاجئ ..

واضاف ، ان عملية الاستنغاء عنهم جاءت نتيجة جهود تقف خلفها ايادي مدير مكتب الجزيرة بصنعاء وبعض من وصفهم السيد “اصحابنا في الداخل ” .

وأكد السيد ان سعيد ثابت بداء بتصفية المندوبين في المحافظات الجنوبية بعضهم بعذر واخرين بدون عذر ، وذلك من أجل ان يحل محلهم صحفيون يتبعون حزب الاصلاح اليمني . حد وصفه

من جهتهم اعتبر اعلاميون جنوبيون أن الاسلوب الذي انتهجه مدير مكتب الجزيرة بصنعاء يدل على العنصرية والتعسف ، حيث كان من المفترض ان يتم اشعار الزميلين السيد وعلي حسين بقرار الاستغناء المبرر بالاسباب ، في حين يعتبر اشعارهما مسبقاً مسألة اخلاقية قبل أي شيء أخر .

واضافوا ان استبعاد السيد وبن حسين يأتي في إطار الممارسات العنصرية التي ترتكب بحق الكفاءات الجنوبية وأبناء الجنوب في كل مكان .

الجدير ذكره من الزميلين السيد وعلي حسين كانا يعملان في تلفزيون عدن سابقاً وتم أختيارهما من قبل فريق من قطر قدم اثناء افتتاح المكتببصنعاء ، وهما يعتبران من مؤسسي المكتب وكذلك من افضل القدرات الابداعية والمهنية في مجالي التصوير والمونتاج والاخراج التلفزيوني كما أنهما الوحيدان من الجنوب اللذان يعملان في مكتب الجزيرة ، وقد جرى استبعادهما الاسبوع الماضي .

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