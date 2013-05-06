المؤسسة العامة للاتصالات تعلن قائمة أسعار خدمة الانترنت بتقنية الواي ماكس

الوادي برس / سبأنت

أعلنت المؤسسة العامة اليوم قائمة أسعار خدمة الانترنت بتقنية الواي ماكس .

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بأن خدمة الواي ماكس ستكون في متناول اليد الأسبوع القادم ويمكن الحصول عليها من خلال طلب الخدمة من أي من مراكز الخدمة التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات ، وشراء المودم ومن ثم تفعيل الخدمة .

وأشار مدير عام المؤسسة إلى وجود نوعين من المودمات لتقنية الواي ماكس مودم متنقل وآخر ثابت يمكن تثبيته في المنزل ويبث عن طريقة تقنية الواي فاي .. لافتاً إلى أن في البداية المؤسسة ستوفر المودمات بشكل مبدأي وسيتم فتح المنافسة للسوق للراغبين في استخدام هذا النوع من المودمات التي تنطبق مواصفاتهم مع مواصفات التجهيزات في المؤسسة .

ونوه بأن تقنية الواي ماكس عبارة عن تقديم خدمات الانترنت ذات نطاق عريض بالتقنية اللاسلكية ، وهي من خدمات الجيل الرابع وتم إدخال النظام في المؤسسة كنظام تجريبي مبدأي في مدينتي صنعاء أمانة العاصمة وعدن .

وقال : ” اُستكملت التجهيزات الفنية وسيتم إطلاق الخدمة مع بداية الأسبوع القادم ، وسيتم نشر الخدمة في بقية محافظات الجمهورية بالتتابع بعد استكمال تجهيز المواصفات الفنية وإنزال المناقصات المتعلقة من ذلك .

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