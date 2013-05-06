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بتكلفة خمسة مليون ريال الجمعية الطبية الخيرية بتعز تقدم خدمات طبية مجانية

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تعز - الوادي برس: خاص/ ماجد الأعور

اقامت الجمعية الطبية الخيرية بتعز خدمات علاجية مجانية  للمرضى بمشاركة 11 طبيباً943188_468201609927008_1572905887_n

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد احمد سنان إن الجمعية تستهدف بمثل هذه المخيمات الطبية والقوافل الصحية المناطق النائية والفقيرة والتي لا يتوفر فيها الخدمات الصحية الاساسية , واضاف”الجمعية من خلال مشاريعها المختلفة تتطلع الى الارتقاء بمستوى الخدامات الصحية في المحافظة 

واكد على أهمية العمل الانساني والمتعة التي يشعرون بها عندما يرون البسمة في وجوه المرضى المحتاجين وشكر جميع فريق المخيم من كادر طبي ومساعدين وإعلامين على ما بذلوه من جهود في إنجاح هذا المخيم. 

وقال صلاح محمد عامر مدير فرع الجمعية “إن هذا المخيم يعتبر مرحلة أولى يتم فيه تشخيص الحالات وصرف الادوية للمحتاجين وسيكون هناك مرحلة ثانية يستهدف فيها الحالات التي تم تشخيصها وتبين أنها تحتاج الى عمليات او تدخل جراحي وقال بأن الحضور كثيف جدا وان دل هذا فأنما يدل على حاجة الناس الضرورية للعناية الصحية التي يفتقدونها.

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