رونالدو يزيح ميسي من صدارة الأفضل في أوروبا

الوادي برس / متابعات

أزاح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الاسباني، الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، من صدارة تصنيف أفضل اللاعبين أداء في أوروبا.

وهذه المرة الأولى منذ 2009 التي يتفوق فيها كريستيانو على ميسي في تصنيف كاسترول ايدج.

وأحرز اللاعب البرتغالي في أبريل سبعة أهداف في سبع مباريات شارك فيها بالليجا ودوري أبطال أوروبا، كما صنع تمريرة هدف في كل واحده من المباريات الثلاث التي خاضها بالدوري الاسباني.



وبلغ متوسط تسجيل رونالدو هدفا لكل مباراة خلال الاثني عشر شهرا الماضية (46 هدفا في 46 مباراة)، و 5.2 تسديدات على المرمى في كل لقاء.

ورغم خسارة ميسي للمركز الأول، لكنه ظل الأكثر تهديفا في الدوريات الخمس الكبرى بالقارة في 2013 بتسجيله 18 هدفا في 13 مباراة بالليجا.

كما كان ميسي الأفضل في أوروبا في صناعة الاهداف بواقع سبعة خلال العام الجاري. وجاء في المركز الثالث بالتصنيف، الالماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، الذي أحرز 34 هدفا خلال 38 مباراة له بالبوندسليجا ودوري الأبطال خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

ومن أبرز المستجدات في التصنيف أيضا، صعود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلى المركز الخامس بعدما قاد فريقه بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله رباعية في مرمى ريال مدريد بمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي.

وبعيدا عن الأداء الكبير للمهاجم البولندي في نصف نهائي، فقد أحرز اللاعب 14 هدفا في 13 مباراة بدوري الأبطال والبوندسليجا منذ شهر مارس، وهو ما صعد به إلى المركز الخامس.



التصنيف:. 1-كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 1.080 2- ليونيل ميسي (برشلونة) 1.076 3- توماس مولر (بايرن ميونخ) 958 4-روبين فان بيرسي (مانشستر يونايتد) 930 5- روبرت ليفاندوفسكي (بروسيا دورتموند) 927 6-لويس سواريز (ليفربول) 907 7-بيير ايمريك أوباميانج (سان ايتيان) 866 8- ماريو ماندزوكيتش (بايرن ميونخ) 861 9-كريم بنزيمه (ريال مدريد) 856 10- زلاتان ابراهيموفيتش (باريس سان جيرمان) 856.

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