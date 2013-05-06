مسيرات طلابية بمدينة تريم احياء ليوم الطالب الجنوبي

الوادي برس / عبدالله بريك – تصوير: امجد صبيح-مازن الصاعي

شهدت مديرية تريم صباح اليوم مسيرة طلابية احتجاجية إحياءً لفعالية يوم الطالب الجنوبي.

المسيرة الطلابية التي رفع المشاركون فيها الأعلام الجنوبية وصور الرئيس الجنوبي على سالم البيض ، كانت قد انطلقت من مدارس المديرية وتوجهت صوب ساحة الشهيد رامي البر.

وهتف طلاب المدارس والثانويات بالشعارات الوطنية الثورية المطالبة باستقلال الجنوب، وضرورة تسليم قتلة الشهيد رامي البر، مؤكدين على استمرار نضالهم السلمي التحريري حتى نيل الاستقلال الوطني الناجز.

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