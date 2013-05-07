الزعيم باعوم وعدد من قيادة المجلس الاعلى للحراك السلمي في مدينة الروكب الخميس القادم

الوادي برس :خاص / محمد الحضرمي

عقد عصر يوم الاثنين بمدينة المكلا اجتماع مشترك لمجلس الحراك السلمي والحركة الشبابية والطلابية بمحافظة حضرموت بحضور المناضل فؤاد راشد أمين سر المجلس الاعلى للحراك السلمي لتحرير واستقلال الجنوب.ووقف الاجتماع الذي ترئسة المناضلان علي محمد بن شحنة رئيس الحركة الشبابية والطلابية بمحافظة حضرموت وفواز حسن باعوم امين عام مجلس الحراك بمحافظة حضرموت وعدد من قيادات المجلس والحركة بالمحافظة أمام الترتيبات والاستعدادت للمهرجان الخطابي والمسيرة الكبرى التي ستشهدها مدينة روكب يوم الخميس القادم بحضور قائد ثورة الجنوب ألزعيم حسن أحمد باعوم رئيس المجلس الاعلى للحراك السلمي وعدد كبير من قيادات المجلس الاعلى القادمين من مختلف محافظات الجنوبوقد أستمع المجتمعون للأخ محفوظ بامحفوظ رئيس الحركة الشبابية والطلابية بمدينة روكب لأخر الاستعدادات التي قامت بها الحركة داخل المدينة حيث أكد ان المدينة في أتم الاستعداد وان التجهيزات لأستقبال الزعيم باعوم ورفاقة من قيادات المجلس الاعلى ومجلس المحافظة قد أستكملت .وأقر الاجتماع تشكيل لجنة أتصال بكافة المكونات والتكتلات الشبابية للمشاركة الجماعية في هذة الفعالية الهامة والمتزامنة مع يوم الاسير الجنوبيوسينطلق من مدينة المكلا موكب جماهيري حاشد يتقدمة الزعيم باعوم وكما ستنطلق مواكب متعددة من مدن حضرموت كافة الى مدينة روكب في أول فعالية كبرى للحراك الجنوبي تشهدها المدينة

0.000000 0.000000