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انطلاقة فعاليات ملتقى الطالب الجامعي الخامس بالمكلا

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المكلا  - الوادي برس / خاص أحمد علوان  

انطلقت أمس الأحد فعاليات ملتقى الطالب الجامعي الخامس الذي ينظمه رباط بحر النور بالمكلا بمشاركة عدد من المراكز والسكنات الجامعية بالمكلا 923199_503382453050381_1373314308_nوالمتمثلة في مركز التفوق ومركز الأوائل وسكن جامعة الأحقاف ورباط النور ورباط العطاس بالاضافة إلى رباط بحر النور منظم الملتقى الذي يضم عدد الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والابداعية حيث بدأت عصر أمس على ملعب جامعة حضرموت بطولة ملتقى الطالب الجامعي الخامس لكرة القدم بمباراة جمعت كل من فريق رباط بحر النور مع فريق رباط العطاس وانتهت بفوز فريق رباط بحر النور بهدف وحيد احرزه اللاعب طاهر بن طاهر وواجه فريق سكن الأحقاف فريق سكن التفوق وفاز فريق سكن الأحقاف بثلاثة اهداف مقابل لاشي احرز هدفين منها اللاعب محمد العيدروس والهدف الثالث احرزه اللاعب عبدالله الحمر. وسيتقابل عصر غد كل من فريق مركز الأوائل مع فريق سكن الاحقاف وفريق رباط بحر النور مع فريق رباط النور.

وفي كرة الطائرة تأهل كل من فريق سكن الأحقاف الذي فاز على سكن الأوائل وفريق رباط بحر النور الذي فاز على رباط العطاس وستكون المباراة النهائية بين رباط بحر النور مع سكن الأحقاف عصر يوم الأربعاء 8-5-2013م .

وفي الجانب الثقافي للمتقى أقيمت مساء أمس محاضرة قيمة بقاعة رباط بحر النور للدكتور عمر باغوث بعنوان العلم المغيب وأقيمت بعد العشاء مسابقة فكرية ثقافية شيقة وممتعة جمعت مندوبي المراكز والسكنات الجامعية المشاركة في الملتقى وتأهل إلى المسابقة النهائية كل من سكن الأحقاف وسكن التفوق ورباط بحر النور.

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