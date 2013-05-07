تيار مثقفون من أجل جنوب جديد: لم نوقع أي محضر أو وثيقة مع أي طرف في القاهرة

الوادي برس /

نفى تيار مثقفون من أجل جنوب جديد أي توقيع له على أي محضر أو وثيقة في القاهرة أو غيرها، في إطار لقاءاته واتصالاته بشأن مبادرته لتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي.

جاء ذلك في تصريح للدكتور سعيد الجريري رئيس التيار،، معلقاً على ما نشر في “الأمناء نت” وتناقلته بعض المواقع الأخبارية، عن محضر ووثيقة تم توقيعهما أو اعتمادهما من قبل التيار كطرف معني بهما. وأكد أن ما ورد في المنشور المشار إليه، لم يوقع عليه التيار ولم يكن طرفاً فيه، وكان رد رئاسته واضحاً لا لبس فيه بأن التيار بصدد استيعاب كافة الأفكار والمقترحات التي تلقاها من كافة الأطراف، وسيصدر عنه بلاغ خلال 48 ساعة.

وقال الجريري: وإذ ينفي التيار علاقته بتلك التسريبات الإعلامية التي ربما القصد إفساد المساعي الجادة في هذا السياق فإنه يؤكد الأمور الآتية بصدد لقاءاته واتصالاته بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي خلال الأسبوعين الماضيين:

1- يعبر التيار عن ارتياحه لما لقيته مبادرته من اهتمام وتفاعل من قبل المكونات وقياداتها في الداخل والخارج، باعتبارها خطوة انطلقت من الداخل، واتخذت معيار الكفاءة والخبرة والمهنية والموقف الاستقلالي أساساً لتشكيل اللجنة مع تمثيل موضوعي لمكونات الطيف الجنوبي وقطاعاته الفاعلة (المرأة – الشباب) وفق المعيار نفسه، وأن تكون الشخصيات السياسية والقيادية السابقة ذات الموقف الاستقلالي في قائمة المستشارين للجنة.

2- وجه التيار رسائل رسمية إلى الشخصيات السياسية والقيادية الجنوبية في الخارج تضمنت رؤيته بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي، وتلقى تجاوباً وتفاعلاً معها من قبل تجمعات جنوبية وهيئات وشخصيات عديدة في كندا وأمريكا ولندن وألمانيا والرياض وجدة والقاهرة، كما خاطب في السياق نفسه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الدعم والرعاية الإقليمية والدولية.

3- مثلت مبادرة الأستاذين عبدالرحمن الجفري ومحسن أحمد بن فريد بإعلان دعمهما بشأن تولي التيار تشكيل اللجنة التحضيرية وحثهما الأطراف الأخرى لمساندة هذا المسعى، خطوة جيدة حظيت بتقدير التيار، ثم أتبعاها بتعبيرهما عن أملهما بأن تكلل مساعي التيار بالنجاح، وتأكيدهما دعم هذا العمل الإيجابي العلمي المدروس، كما ورد في نداء هام أصدراه عشية الـ 27 من إبريل، وقد أجرى التيار اتصالات مثمرة بالأستاذ الجفري في سياق تفعيل المبادرة والعمل على إنجاحها.

4- وفي إطار إيضاح صيغة المبادرة للقوى والشخصيات الجنوبية في الخارج التقت رئاسة التيار بالرئيس علي سالم البيض في بيروت، وأطلعته على طبيعة المبادرة، وتداولت معه سبل إنجاحها، حيث أكد أن هذه المبادرة موضع تقدير وتحظى بدعم وتأييد مادامت ملتزمة بالمعايير المعلنة، وسوف تفضي إلى عقد المؤتمر الجنوبي وتشكيل القيادة الجنوبية الجديدة التي ستضع الجنوب على عتبة التحرير والاستقلال الناجز، منطلقة من الإرادة الشعبية المعلنة.

5- وفي الإطار نفسه التقت رئاسة التيار في القاهرة بالمهندس حيدر أبوبكر العطاس – عن قيادة مؤتمر القاهرة – بحضور المحامي علي هيثم الغريب ممثلاً عن الزعيم حسن باعوم وتم في اللقاء التأكيد أهمية تشكيل التيار للجنة التحضيرية وفق تلك المعايير الموضوعية، كما تم لقاء آخر ضم شخصيات جنوبية وبعض قيادات مؤتمر القاهرة وناشطين شباب، تبادل الأفكار حول المبادرة وطبيعتها، ولم يوقع التيار أي محضر أو وثيقة بهذا الصدد، معتبراً ما دار في اللقاء جزءاً من الأفكار والآراء التي يتم استيعابها عند تشكيل اللجنة التحضيرية وبدء أعمالها.

6- وضعت القيادة المؤقتة للتجمع الديمقراطي الجنوبي “تاج” جملة من النقاط وأكدت عليها في مذكرة رسمية موجهة للتيار، في سياق دعمها لجهود التيار وتأكيدها بذل كل جهدها في المشاركة لإنجاح هذه المهمة الوطنية الكبرى التي طالما سعى التجمع إليها.

7- أبدى التكتل الديمقراطي الجنوبي تفاعله ومساندته للتيار بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية، في تصريح للأستاذ علي باهارون.

8- عبر الشيخ محمد أبوبكر بن عجرومة الأمين العام لحزب رابطة الجنوب العربي مسانتهم لهذا التوجه الوطني الحكيم ومباركتهم خطوة التيار في هذا الاتجاه كما ورد في خطاب الرد الرسمي على المبادرة.

9- يقدر التيار تفاعل عدد من الشخصيات السياسية الجنوبية في الخارج ولاسيما الدكتور محمد علي السقاف والأستاذ أحمد عمر بن فريد والدكتور أحمد عبداللاه، والدكتور أحمد زين عيدروس والأستاذ علي الحامد، مع جهود التيار معبرين عن المساهمة الفاعلة في إنجاح هذه الخطوة بما لديهم من خبرات كلاً في اختصاصه.

10- يؤكد التيار أن جملة الأفكار والمقترحات التي تلقاها التيار من قوى ومكونات وشخصيات سياسية في الداخل والخارج، ستكون جميعاً محط تقدير وعناية في اجتماع الهيئة التأسيسية المقرر انعقاده في منتصف الأسبوع المقبل، وسوف تؤخذ الوثائق و التصورات والرؤى المقدمة من قبل من الهيئات أو الشخصيات بعين الاعتبار لدى تشكيل اللجنة ومباشرة عملها، بما يخدم قضية شعب الجنوب ومساراتها وتحولاتها السياسية.

11- وفي إطار صلته بقوى وشخصيات الداخل أجرى التيار عدة لقاءات واتصالات في الشهر الماضي، كان محورها رؤيته بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي، حيث التقى بعدد من قياديي وممثلي المكونات والتكتلات الجنوبية من أبرزهم : القياديان في الحراك السلمي المحامي علي هيثم الغريب، والسفير قاسم عسكر جبران، ورئيس الهيئة التنسيقية العليا العميد ناصر النوبة، ورئيس الهيئة الشرعية الجنوبية الشيخ حسين بن شعيب ونائبه الشيخ عبدالحكيم الحسني ورئيس حركة النهضة الشيخ عبدالرب السلامي، ورئيس التكتل الوطني الديمقراطي الجنوبي الأستاذ علي باهارون وبعض قياداته: العميد علي السعدي والدكتور عبدالحميد شكري، والأستاذ أمين صالح ، والشيخ صالح بن فريد العولقي وعدد من المكونات والقيادات الشبابية الفاعلة التي أبدت استعدادها لتفعيل هذا الجهد، حيث دارت في اللقاءات والاتصالات تداولات حول الرؤية، أبدوا خلالها تفاعلهم معها، ونوهوا بما اتخذته من أساس موضوعي من شأنه أن يخرج المكونات والقوى الجنوبية من دائرة الاختلاف حول التشكيل وطبيعته وآليته.

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