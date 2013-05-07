/
عربي وعالمي

صحيفة المصدر : مسؤول عماني التقى الصريمة في مسقط وحذره من تكرار تصريحاته ضد حوار صنعاء

Posted by تعليق واحد
Filed Under   
 الوادي برس / متابعات - الامناء نت 1367845042

قالت صحيفة محلية أن سلطنة عمان حذرت رجل الأعمال أحمد بن فريد الصريمة من مواصلة ممارسة أنشطته السياسية ضد اليمن من داخل أراضيها، مشددة عليه أن السلطنة تقف مع الرئيس عبدربه منصور هادي والحوار الوطني.

ونقلت يومية “المصدر” في عددها اليوم عن مصادرها أن الصريمة أبدى التزامه بتلك التوجيهات، وأنه سيتوقف عن التصريحات المضرة بعلاقات البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق العماني الفيق منذر بن ماجد آل سعيد، استدعى الشيخ أحمد بن فريد الصريمة وأبلغه أن السلطات العمانية كانت تتابع نشاطه على مدى الخمسة الأيام الماضية، وأنها لاحظت الكثير من التجاوزات الصادرة عنه، والتي تضر بعلاقات عمان مع اليمن.

وأضافت الصحيفة عن المصادر أن المسؤول العماني أبلغ الصريمة بعبارات شديدة اللهجة أن السلطنة لن تسمح له بممارسة مثل هذا النشاط من داخلها، وأكد له أن حكومة جلالة السلطان قابوس تقف بكل ثقلها مع الرئيس هادي ومع الحوار الوطني في اليمن، ولن تقبل أن يطلق مثل تلك التصريحات.

وبحسب الصحيفة فقد رد الصريمة ايجابيا، والتزامه القاطع بعدم تكرار مثل تلك التصريحات المخالفة لسياسة السلطنة وموافقها المساندة لليمن.

وأكدت المصادر أن الجانب العماني أبلغ الحكومة اليمنية استعداده لإرسال مبعوث خاص إلى صنعاء لتأكيد موقف السلطنة الداعم لليمن.

مناقشة

One thought on “صحيفة المصدر : مسؤول عماني التقى الصريمة في مسقط وحذره من تكرار تصريحاته ضد حوار صنعاء

  1. رجال يا أهل عمان، ما عهدنا منكم الا حسن الجيره والصداقه والمحبه بين الشعبين الشقيقين.

    Posted by احمد بامطرف - يماني حتى النخاع | 7 مايو 2013, 11:27 م
    Reply to this comment

اضف تعليق (( تسجيل بريدك الالكتروني ليس إجباريا)) أو بإمكانك التعليق بواسطة حسابك في الفيس بوك او توتر بالضغط على ايقونة الحساب اللي تريد في الأسفل

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

Gravatar
WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

إلغاء

Connecting to %s

RSS آخر الأخبار

  • لقد حصل خطأ، من المحتمل وجود خطأ في ملف الخلاصة، حاول مجدداً لاحقاً.
%d مدونون معجبون بهذه: