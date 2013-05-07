صحيفة المصدر : مسؤول عماني التقى الصريمة في مسقط وحذره من تكرار تصريحاته ضد حوار صنعاء

الوادي برس / متابعات - الامناء نت

قالت صحيفة محلية أن سلطنة عمان حذرت رجل الأعمال أحمد بن فريد الصريمة من مواصلة ممارسة أنشطته السياسية ضد اليمن من داخل أراضيها، مشددة عليه أن السلطنة تقف مع الرئيس عبدربه منصور هادي والحوار الوطني.

ونقلت يومية “المصدر” في عددها اليوم عن مصادرها أن الصريمة أبدى التزامه بتلك التوجيهات، وأنه سيتوقف عن التصريحات المضرة بعلاقات البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق العماني الفيق منذر بن ماجد آل سعيد، استدعى الشيخ أحمد بن فريد الصريمة وأبلغه أن السلطات العمانية كانت تتابع نشاطه على مدى الخمسة الأيام الماضية، وأنها لاحظت الكثير من التجاوزات الصادرة عنه، والتي تضر بعلاقات عمان مع اليمن.

وأضافت الصحيفة عن المصادر أن المسؤول العماني أبلغ الصريمة بعبارات شديدة اللهجة أن السلطنة لن تسمح له بممارسة مثل هذا النشاط من داخلها، وأكد له أن حكومة جلالة السلطان قابوس تقف بكل ثقلها مع الرئيس هادي ومع الحوار الوطني في اليمن، ولن تقبل أن يطلق مثل تلك التصريحات.

وبحسب الصحيفة فقد رد الصريمة ايجابيا، والتزامه القاطع بعدم تكرار مثل تلك التصريحات المخالفة لسياسة السلطنة وموافقها المساندة لليمن.

وأكدت المصادر أن الجانب العماني أبلغ الحكومة اليمنية استعداده لإرسال مبعوث خاص إلى صنعاء لتأكيد موقف السلطنة الداعم لليمن.

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